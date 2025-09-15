Eine schrecklich nette Familie
Folge 15: Wer hat Angst vorm Altwerden?
23 Min.Ab 6
Al und Kelly kommen am Abend erledigt von der Arbeit nach Hause. Peggy ist in Ausgehlaune. Sowohl Tochter als auch Ehemann sind von ihrer Idee gar nicht begeistert. Bud gibt den anderen das Gefühl, zum alten Eisen zu gehören. Daraufhin kauft sich Kelly ein Motorrad - gegen den Willen ihrer Eltern. Bald wird die Maschine zur Projektionsfläche diverser Fantasien aller. Peggy ergötzt sich an der Vibration des laufenden Motors und Al träumt von der Freiheit ...
