Jeder Bundy hat einen GeburtstagJetzt kostenlos streamen
Eine schrecklich nette Familie
Folge 3: Jeder Bundy hat einen Geburtstag
23 Min.Ab 6
Peggy findet, der unfreiwillige Familienzuwachs Sieben müsse in die Schule. Dabei fällt ihr auf, dass sie nicht einmal sein Geburtsdatum weiß. Kurzerhand setzt sie Siebens Geburtstag auf den nächsten Tag fest. Doch jetzt protestiert Al: Das wäre endlich sein Geburtstag gewesen, der jahrelang nicht mehr gefeiert worden ist. Doch stattdessen will Peggy nun Siebens "Geburtstag" in einem öffentlichen Park feiern - was Probleme macht, denn dort feiert schon eine andere Familie ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick