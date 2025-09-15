Eine schrecklich nette Familie
Folge 11: Buds Stipendium
23 Min.
Bud triumphiert: Er hat ein Stipendium für die Tremaine-Universität bekommen - und einen Scheck über 25.000 Dollar dazu. Auf der Bank zahlt er den Betrag ein und lässt sich dafür Scheckvordrucke geben. Al und Peggy gehen ahnungslos zur Bank. Sie wollen etwas Studiengeld auf Buds Konto einzahlen. Dann sehen sie, wie viel Geld ihr Junge auf dem Konto hat. Sie glauben, der Bank sei ein Fehler unterlaufen - heben das Geld ab und geben es aus.
