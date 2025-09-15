Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Sony PicturesStaffel 7Folge 8
23 Min.

Rechnungen belasten den Bundy-Haushalt - also spendet Al eine doppelte Menge Blut. Anschließend vertritt er die seltsame Meinung, dass auch die übrigen Familienmitglieder zum Budget beitragen könnten. Peggy hat ein gutes Argument dagegen: In ihrer Familie hat noch keine Frau gearbeitet. Kelly ist bereit, mit dieser weiblichen Tradition zu brechen und nimmt eine Stelle als Bedienung an. Ein Gutes hat das: Sie bringt die Essensreste aus dem Restaurant mit nach Hause.

