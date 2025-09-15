Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Peggy und die Piraten

Sony PicturesStaffel 7Folge 18
Peggy und die Piraten

Peggy und die PiratenJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 18: Peggy und die Piraten

23 Min.Ab 12

Al muss ins Badezimmer flüchten, denn Peggy hat ihm mit ihren erotischen Träumen den Schlaf geraubt. Sieben lässt sich von Peggy eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen. Bald beginnt Peggy, sich selbst, ihre Verwandten und Freunde in den Rollen der Piratengeschichte zu sehen. Peggy ist die schöne Scarlett, und der verwegene Captain Courage alias Al hat sie entführt. Courage verhält sich so tapfer, dass Peggy bald wieder über Al herfällt ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen