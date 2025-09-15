Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Wer klaut hier mein Auto?

Sony PicturesStaffel 7Folge 24
Wer klaut hier mein Auto?

Wer klaut hier mein Auto?Jetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 24: Wer klaut hier mein Auto?

23 Min.Ab 6

Al Bundys alter Dodge ist geklaut worden. Al ist empört: Die Versicherung will ihm 50 Dollar auszahlen. Jefferson weiß Rat: Im Kofferraum könnten ja einige Wertgegenstände gelegen haben. Nun geben die Bundys von der Mona Lisa bis zu einer Stradivari so ziemlich alles an, was wertvoll ist. Schließlich beträgt ihre Forderung mehrere Millionen Dollar. Als man ihnen 25.000 Dollar bietet, wird der Fund des Wagens gemeldet ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen