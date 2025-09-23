Umzug im ICE und Zarbex vs. Max SchradinJetzt kostenlos streamen
Experte für Alles
Folge 10: Umzug im ICE und Zarbex vs. Max Schradin
Folge vom 23.09.2025
In dieser Folge „Experte für Alles“ lernen wir, dass es sich manchmal durchaus lohnt, sich zu blamieren (z.B., wenn man sich - wie Dennis und Benni Wolter - Geld für ein Umzugsunternehmen sparen kann), in anderen Fällen (z.B. dann, wenn man Zarbex heißt und bereits etliche Male gegen seinen Streamerkollegen Schradin im „Ja-Nein-Spiel“ verloren hat) hingegen nicht. Außerdem klärt Klaas mithilfe von Alli Neumann endlich, wie viel Melantonin man sich guten Gewissens hinter die Binde feuern kann.
