Sarah Connor macht den Promibonus-Test und Tommi Schmitt erfindet neue Podcasts

ProSiebenStaffel 1Folge 17vom 11.11.2025
46 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12

In dieser Ausgabe „Experte für Alles“ werden scheinbar elitäre Themen zur Unterhaltung der breiten Masse in messerscharfe Experimente verwickelt. Sarah Connor testet, ob und wie viel Promibonus man sich als VIP einstreichen kann, wenn man kein Gewissen besitzt und Tommi Schmitt klöppelt mit Klaas und seinen Zuschauer:innen neue, zugängliche Podcastkonzepte zusammen.

ProSieben
