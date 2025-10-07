Polizeikontrolle mit Nina Chuba und kann man Scham abtrainieren?Jetzt kostenlos streamen
Experte für Alles
Folge 12: Polizeikontrolle mit Nina Chuba und kann man Scham abtrainieren?
47 Min.Folge vom 07.10.2025Ab 12
Diese Ausgabe „Experte für Alles“ ist gekommen, um euer Selbstbewusstsein zu boosten! Einerseits durch Wissen, denn MPU-Experte Dustin Senebald erklärt Klaas, Nina Chuba und Momme Hitzemann, worauf es bei einer Verkehrskontrolle ankommt. Andererseits durch Kontrontationstherapie, denn Zuschauerin Verena versucht, ihr Schamgefühl zu überwinden, indem sie sich bewusst in drei immens peinliche Situationen begibt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Experte für Alles
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren