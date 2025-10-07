Zum Inhalt springenBarrierefrei
Polizeikontrolle mit Nina Chuba und kann man Scham abtrainieren?

ProSieben Staffel 1 Folge 12 vom 07.10.2025
47 Min.Folge vom 07.10.2025Ab 12

Diese Ausgabe „Experte für Alles“ ist gekommen, um euer Selbstbewusstsein zu boosten! Einerseits durch Wissen, denn MPU-Experte Dustin Senebald erklärt Klaas, Nina Chuba und Momme Hitzemann, worauf es bei einer Verkehrskontrolle ankommt. Andererseits durch Kontrontationstherapie, denn Zuschauerin Verena versucht, ihr Schamgefühl zu überwinden, indem sie sich bewusst in drei immens peinliche Situationen begibt.

