Schmerzen unterdrücken mit Timon Krause und Verhandlungsmethoden in der Praxis

ProSiebenStaffel 1Folge 6vom 03.06.2025
50 Min.Folge vom 03.06.2025Ab 12

Auch diese Folge "Experte für Alles" kann nur als Potpourri aus geballten Informationen, Erkenntnisgewinn und "Aha"-Momenten bezeichnet werden. Klaas kriegt raus, ob alles im Leben verhandelt werden kann, Reporter Andreas mogelt sich kostenlos fit, und Schmerzaushalt-Experte Timon Krause teilt seine Tipps und Tricks für besonders unangenehme Situationen im Haushalt (direkt nachdem Klaas ihm kräftig in die Eier getreten hat).

