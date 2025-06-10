Zum Inhalt springenBarrierefrei
Experte für Alles

Abzocke im Urlaub mit dem "Intimate"-Cast und Whiskey-Verkostung mit den Wolters

ProSiebenStaffel 1Folge 7vom 10.06.2025
Folge 7: Abzocke im Urlaub mit dem "Intimate"-Cast und Whiskey-Verkostung mit den Wolters

47 Min.Folge vom 10.06.2025Ab 12

Nach dem Gucken dieser Ausgabe „Experte für Alles“ wird nichts mehr so sein wie zuvor. Denn ihr werdet nicht nur wissen, in welcher Großstadt die Scam-Gefahr am höchsten ist und ob rauchiger Whisky wirklich nach Asche schmeckt, sondern auch, wie ihr aus Schmierereien Geld und aus alten Socken Kunst machen könnt. Also: see you on the other side!

Weitere Folgen in Staffel 1

ProSieben
