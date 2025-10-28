Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hotel-Verwüstung mit Yungblud und sportliche Arbeit mit Simon Gosejohann

ProSiebenStaffel 1Folge 15vom 28.10.2025
45 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12

Vorsicht! In dieser Ausgabe „Experte für Alles“ wird auf die sogenannte Kacke gehauen! Rock- und Superstar Yungblud ist zu Gast, um Klaas auf dem Bereich Hotelzimmerzerstörung zu schulen, Simon Gosejohann sorgt für körperliche Betätigung bei der Büroarbeit und Klaas selbst hat einen seiner Zuschauer im Witzemachen gecoacht.

