Experte für Alles
Folge 21: KI-Freundschaft, Dating-Tipps und nervige Nachbarn
46 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12
Obacht, jetzt wird's zwischenmenschlich! Klaas widmet sich diese Woche schönen und nervigen Verbindungen untereinander: Wie wird man nervige Nachbarn los? Womit beeindruckt man bei der Partnersuche? Kann künstliche Intelligenz bereits menschliche Freunschaft ersetzen?
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
