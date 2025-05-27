Einrichtungstipps von Joko und Palina klärt Gerüchte aufJetzt kostenlos streamen
Experte für Alles
Folge 5: Einrichtungstipps von Joko und Palina klärt Gerüchte auf
43 Min.Folge vom 27.05.2025Ab 12
Klaas tritt erneut zu seiner holistischen Expertenausbildung an und wird von hochkompetenten Gästen belehrt: Joko bringt peppige Interior-Inspo mit, Palina prüft glühheiße Schlagzeilen und die Redaktion schickt Minderjährige los, um Zigaretten zu kaufen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Experte für Alles
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren