Mythos Promibonus, Percy als Eisexperte und das Hypnose-ExperimentJetzt kostenlos streamen
Experte für Alles
Folge 2: Mythos Promibonus, Percy als Eisexperte und das Hypnose-Experiment
45 Min.Folge vom 29.04.2025Ab 12
Vorsicht, wissenswert! Klaas ist mit neuer Sendung (und Bildungsauftrag) zurück und präsentiert auch diese Woche Antworten auf Fragen, die der Gesellschaft unter den Nägeln brennt: Wie geil ist das Promileben? Womit macht man das beste Eis zuhause? Kann eigentlich jede:r hypnotisieren?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Experte für Alles
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren