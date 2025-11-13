Das große Interview mit Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz KocJetzt kostenlos streamen
Forsthaus Rampensau Germany
Folge 1: Das große Interview mit Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc
25 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12
Gebirgsbrise gegen gesiebte Luft. Unverbauter Alpenblick gegen schwedische Gardinen. Reality-Star Yeliz Koc bereitet sich auf den Einzug ins "Forsthaus Rampensau Germany" 2025 vor. Aber mit wem? Anstatt bald mit Ex-Freund und Kindsvater Jimi Blue Ochsenknecht auf Titeljagd in den österreichischen Alpen zu gehen, muss sich die "Promi Big Brother"-Siegerin von 2023 plötzlich anderweitig umsehen. Denn Jimi Blue wird von ganz offizieller Stelle abgesägt.
