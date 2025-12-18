Zum Inhalt springenBarrierefrei
Forsthaus Rampensau Germany

Staffel 3Folge 11vom 18.12.2025
44 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12

Wow, die Rampensäue sorgen heute für ordentlich Drama! Zuerst geraten Maurice und Eva aneinander, weil sich beide verurteilt fühlen – die ersten Funken fliegen. Danach mischt Marc-Robin mit seinen Worten die Stimmung weiter auf. Schließlich eskalieren Walentina und Maurice bei einem Spiel, schreien sich gegenseitig an. Parallel entwickelt sich ein hitziger Streit zwischen Gina, Melina und Max, der die Spannungen im Forsthaus weiter hochkochen lässt.

