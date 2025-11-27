Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 5: Krise im Forsthaus: Max & Melina am Beziehungs-Limit

51 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12

Im Forsthaus kracht es gewaltig: Max und Melinas Beziehung beginnt sichtbar zu bröckeln. Gleichzeitig erreicht Bernhard seinen emotionalen Tiefpunkt und denkt ernsthaft darüber nach, das Forsthaus zu verlassen – sehr zum Schock der Gruppe. Sarah, seine Teampartnerin, macht den anderen sehr deutlich klar, wie angespannt die Lage ist. Zusätzlich sorgt das Safety-Spiel für ordentlich Wirbel. Wer ergattert den ersten Platz und bleibt vor dem „Angesägtwerden“ verschont?

