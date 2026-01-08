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Forsthaus Rampensau Germany

Balanceakt ins Finale

JoynStaffel 3Folge 17vom 08.01.2026
Balanceakt ins Finale

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Folge 17: Balanceakt ins Finale

47 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12

Der vorletzte Morgen im "Forsthaus Rampensau Germany" 2025 dämmert - und die Stimmung zwischen Forsthaus-Ehepaar Gina und Henna bleibt angespannt. Wie geht es weiter mit den einstigen Turteltauben? Die letzte Oberförster:innen Wahl kommt mit einem Twist: Das Amt bringt drei Umschläge - doch nicht jeder enthält die gewünschte Macht. Welches Promi-Paar traut sich an das unvorhersehbare Glücksspiel? Und wer schützt sich beim rekordverdächtigen Hochseilakt vor dem letzten großen Absägen?

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