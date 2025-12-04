Zum Inhalt springenBarrierefrei
Forsthaus Rampensau Germany

Heftiger Streit bei den Rampensäuen: Walentina in Tränen!

Staffel 3Folge 8vom 04.12.2025
Heftiger Streit bei den Rampensäuen: Walentina in Tränen!

Forsthaus Rampensau Germany

Folge 8: Heftiger Streit bei den Rampensäuen: Walentina in Tränen!

45 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12

Bei der Bad-Taste Party der Rampensäue wird aus Spaß plötzlich bitterer Ernst: Zwischen Eva und Walentina entlädt sich ein Streit, der für tiefe Verletzungen sorgt. Walentina bricht in Tränen aus und fühlt sich von ihrer engsten Vertrauten enttäuscht. Die Atmosphäre kippt, während alle rätseln, was wirklich hinter dem Zusammenbruch steckt. Ist die Freundschaft der beiden endgültig zerstört – oder war es nur ein hitziger Moment im Kampf um Aufmerksamkeit?

Forsthaus Rampensau Germany

Forsthaus Rampensau Germany

