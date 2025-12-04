Heftiger Streit bei den Rampensäuen: Walentina in Tränen!Jetzt ohne Werbung streamen
Forsthaus Rampensau Germany
Folge 8: Heftiger Streit bei den Rampensäuen: Walentina in Tränen!
45 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12
Bei der Bad-Taste Party der Rampensäue wird aus Spaß plötzlich bitterer Ernst: Zwischen Eva und Walentina entlädt sich ein Streit, der für tiefe Verletzungen sorgt. Walentina bricht in Tränen aus und fühlt sich von ihrer engsten Vertrauten enttäuscht. Die Atmosphäre kippt, während alle rätseln, was wirklich hinter dem Zusammenbruch steckt. Ist die Freundschaft der beiden endgültig zerstört – oder war es nur ein hitziger Moment im Kampf um Aufmerksamkeit?
