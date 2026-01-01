Zum Inhalt springenBarrierefrei
Forsthaus Rampensau Germany

Zoff, Rauch und Verrat: Wer fliegt als Nächstes raus?

Staffel 3Folge 15vom 01.01.2026
Zoff, Rauch und Verrat: Wer fliegt als Nächstes raus?

Folge 15: Zoff, Rauch und Verrat: Wer fliegt als Nächstes raus?

49 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Wer hat heimlich im Bad geraucht – und wer hat es weitergepetzt? Die Stimmung unter den Rampensäuen kippt, denn das nächste große Absägen steht bevor. Die Entscheidung wird diesmal besonders schwer: Geht es nach Strategie oder nach Gefühl? Für zusätzliche Spannung sorgt Gina, die Melina verärgert, weil sie indirekt zugibt, Max in einem früheren Format hübsch gefunden zu haben. Die Situation brodelt.

