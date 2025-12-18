Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynStaffel 3Folge 12vom 18.12.2025
Folge 12: Teuflische Allianz

48 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12

Yeliz Koc und Dilara Kruse übernehmen das Oberförster:innen-Amt und verkünden den Chaos-Rekord im "Forsthaus Rampensau Germany" 2025: Noch nie gab es so viele Regelverstöße! Das Forstamt greift hart durch: Kein Koffein und nur noch eine Person darf rauchen. Doch damit noch nicht genug: 140 Kilo Klamotten müssen raus! In der Sauna schmiedet Gina Beckmann den Masterplan: Sie rein - Walentina Doronina raus! Im großen Absägen folgt die böse Überraschung - und ein Brief sorgt für eisige Stimmung.

