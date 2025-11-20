Zum Inhalt springenBarrierefrei
Forsthaus Rampensau Germany

Heiße Küsse und offene Fronten

Staffel 3Folge 3vom 20.11.2025
Heiße Küsse und offene Fronten

44 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12

Zwischen Gina Beckmann und Walentina Doronina knistert es gefährlich - und auch Max Bornmann ist nicht gut auf Gina zu sprechen. Droht hier bald der nächste Eklat? Yeliz Koc hat Marc-Robin Wenz im Visier, der sich als Single ausgibt, obwohl er angeblich vergeben ist. Droht dem Schürzenjäger bald Ärger? Und dann kocht der Whirlpool über: Henna Urrehman und Gina werfen jede Zurückhaltung über Bord und versinken in heißen Küssen.

