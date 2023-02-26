Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo X-Plorer

Kalifornien - Das andere Amerika

ProSiebenStaffel 2023Folge 5vom 26.02.2023
Kalifornien - Das andere Amerika

Kalifornien - Das andere AmerikaJetzt kostenlos streamen

Galileo X-Plorer

Folge 5: Kalifornien - Das andere Amerika

49 Min.Folge vom 26.02.2023Ab 12

"Galileo X-Plorer" geht auf Entdeckungsreise in Kalifornien, wo es viel mehr gibt als Sonne, Surfen, Lifestyle - der Sunshine-State gilt als der "First Mover State". Hier entstehen Innovationen, Problemlösungen und Trends, die sich von hier in die ganze Welt ausbreiten. "Galileo X-Plorer" trifft Visionäre und Kreative, erfährt, wie sie ihre Träume wahr machen, und erklärt, was diesen Bundesstaat zu einem "anderen Amerika" macht.

Weitere Folgen in Staffel 2023

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Galileo X-Plorer
ProSieben
Galileo X-Plorer

Galileo X-Plorer

Alle 3 Staffeln und Folgen