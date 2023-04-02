Geheimnisse hinter den Türen RomsJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 9: Geheimnisse hinter den Türen Roms
52 Min.Folge vom 02.04.2023Ab 12
Stefan Gödde reist in die "Ewige Stadt" Rom und öffnet Türen, die Normalsterblichen verschlossen bleiben. Als erstes deutsches Fernsehteam besucht "Galileo X-Plorer" die geheime Sicherheitszentrale der Schweizergarde im Vatikan und läuft sogar Papst Franziskus über den Weg. Außerdem: Wie gelangt man in den versteckten Palast des größenwahnsinnigen Kaisers Nero? Und welche Geheimisse verbergen sich in der Asservatenkammer der Carabinieri-Spezialeinheit für Kunstraub?
