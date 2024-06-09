Inside EM - Die Sommermärchen-MacherJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 15: Inside EM - Die Sommermärchen-Macher
49 Min.Folge vom 09.06.2024Ab 12
Vier Wochen lang dreht sich alles um den Pokal. In fünf Tagen beginnt die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land. Die Vorfreude wächst von Tag zu Tag - wird es wieder ein Fußballfest und Sommermärchen, wie einst 2006? "Galileo X-Plorer" blickt hinter die Kulissen des Turniers - und sogar darunter.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick