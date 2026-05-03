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Galileo X-Plorer

Inside Taiwan

ProSiebenStaffel 2026Folge 12vom 03.05.2026
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Galileo X-Plorer

Folge 12: Inside Taiwan

51 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 12

Die "X-Plorer" reisen in die südostasiatische Inselrepublik Taiwan, die zwischen Hightech-Dominanz und existenzieller Gefahr balanciert. Wie meistert eine Nation den Alltag, wenn der mächtige Nachbar China mit Invasion droht? Sie tauchen ein in die Welt der Halbleiterproduktion, erleben Zivilschutzübungen, besuchen eine Propaganda-Anlage nahe der Küste und sprechen mit Einheimischen über ihre Ängste - während ein spektakuläres Feuerfest zeigt, wie die Taiwaner den Druck abbauen.

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