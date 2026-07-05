Galileo X-Plorer
Folge 15: Inside Mormonen
50 Min.Folge vom 05.07.2026Ab 12
Die mormonische Kirche zählt über 17 Millionen Anhänger weltweit und verfügt über ein geschätztes Vermögen von 200 bis 300 Milliarden Dollar. Die Regeln für ihre Mitglieder sind streng: kein Kaffee, kein Alkohol, kein Sex vor der Ehe und keine praktizierte Homosexualität. Zudem sind sie verpflichtet, zehn Prozent ihres Einkommens an die Kirche abzugeben. Der Glaube gründet sich nicht nur auf die Bibel, sondern auch auf das fast 200 Jahre alte Buch Mormon.
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