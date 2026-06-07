Drill, Baby, Drill: Der Preis des RohstoffboomsJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 14: Drill, Baby, Drill: Der Preis des Rohstoffbooms
50 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 12
Öl, Diamanten, Saphire - sie treiben die Weltwirtschaft an. Hinter dem Geschäft mit den Rohstoffen liegen oft harte Arbeit, lebensgefährliche Bedingungen und die Hoffnung auf den großen Fund. "Galileo" begleitet in Madagascar Menschen, die nach Saphiren graben, während in Indien, dem größten Diamanten-Handelszentrum der Welt, täglich mit Edelsteinen im Milliardenwert gehandelt wird. Wie weit gehen Menschen für den Traum vom Reichtum - und wer zahlt am Ende den Preis?
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