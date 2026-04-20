Galileo
Folge vom 20.04.2026: Neue Pfannen im Check
45 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Da die EU prüft, schädliche PFAS zu verbieten, könnte es vielleicht bald keine Teflonpfannen mehr zu kaufen geben. Doch es gibt Alternativen: Martin Dunkelmann hat drei innovative, PFAS-freie Pfannen, darunter eine Weltneuheit aus der Fraunhofer-Forschung, auf Herz und Nieren getestet. Wie gut sind Antihaftwirkung, Hitzebeständigkeit und Kratzfestigkeit wirklich? Und können sie Teflon im Alltag ersetzen?
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: Müller, Benedikt/Müller, Benedikt & © Season 2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Claudius Pflug
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