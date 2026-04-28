Wofür zahlen wir wirklich im Fitnessstudio?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 28.04.2026: Wofür zahlen wir wirklich im Fitnessstudio?
49 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12
"Galileo" besucht Fitness-Experte Jan Schütt in einem seiner Studios, um genaue Details und Zahlen über die Leitung eines Fitnessstudios zu erfahren. Wie setzt sich der Mitgliedsbeitrag zusammen und wo lässt sich noch verhandeln?
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Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
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