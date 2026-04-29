10 Fragen an einen SportverrücktenJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 29.04.2026: 10 Fragen an einen Sportverrückten
51 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12
Daniel Hernes setzt seinen Körper regelmäßig extremen Bedingungen aus: Läufe durch eisige Landschaften, Bäder in kalten Flüssen und Ultra-Distanzen jenseits der 100 Kilometer. Seine Community feiert ihn für diese Leistungen. Doch seine Erfahrungen zeigen auch die Schattenseiten: körperliche Belastungsgrenzen, mentale Herausforderungen und die Frage, wie weit Disziplin gehen kann, ohne gesundheitliche Folgen zu riskieren.
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Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: Müller, Benedikt/Müller, Benedikt & © Season 2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Claudius Pflug
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