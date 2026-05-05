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Galileo

Vom Gangster zum Security-Profi

ProSiebenFolge vom 05.05.2026
Vom Gangster zum Security-Profi

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Galileo

Folge vom 05.05.2026: Vom Gangster zum Security-Profi

45 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12

Tony Sales erbeutete als Gangster in 30 Jahren unglaubliche 30 Millionen Pfund durch Kreditkartenbetrug, Identitätsklau und Diebstählen. Heute gilt er als einer der weltweit besten Sicherheitsberater. Er nutzt sein einzigartiges Insiderwissen, um Banken, Regierungen und große Unternehmen legal auf Sicherheitslücken zu testen. Sales zeigt "Galileo", wie wir uns vor den Fallen seiner ehemaligen Kolleg:innen schützen können.

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