Gehaltscheck: Hundesitterin und YouTuberJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 30.04.2026: Gehaltscheck: Hundesitterin und YouTuber
50 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12
Hundesitterin Theresa kümmert sich liebevoll um ein ganzes Rudel. Moritz Schirdewahn ist YouTuber und erreicht mit seinen Videos Millionen von Menschen. Ein Blick auf ihre Kontostände enthüllt eine überraschende Wahrheit über Aufwand und Einnahmen. Was motiviert die beiden in ihren Berufen? Und wie viel bleibt am Ende des Monats übrig?
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Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt & © Season 2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Claudius Pflug
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