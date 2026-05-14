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Galileo

Gehalts-Check: Bolt-Fahrer vs. Glaserin

ProSiebenFolge vom 14.05.2026
Gehalts-Check: Bolt-Fahrer vs. Glaserin

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Galileo

Folge vom 14.05.2026: Gehalts-Check: Bolt-Fahrer vs. Glaserin

49 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12

Er navigiert nachts als Bolt-Fahrer durch die Straßen Frankfurts und hat auf Instagram Tausende Follower. Sie wuchtet tonnenschwere Glasplatten in Bayern und kämpft gegen Vorurteile. Jaazib (26) und Marie (19) könnten unterschiedlicher nicht sein - doch beide leben für ihren Job. Im "Gehalts-Check" erzählen sie, wie viel sie verdienen und was nach Abzug von Miete, Essen und Ausgaben für ihre Leidenschaften wirklich übrig bleibt.

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