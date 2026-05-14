Gehalts-Check: Bolt-Fahrer vs. GlaserinJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 14.05.2026: Gehalts-Check: Bolt-Fahrer vs. Glaserin
49 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12
Er navigiert nachts als Bolt-Fahrer durch die Straßen Frankfurts und hat auf Instagram Tausende Follower. Sie wuchtet tonnenschwere Glasplatten in Bayern und kämpft gegen Vorurteile. Jaazib (26) und Marie (19) könnten unterschiedlicher nicht sein - doch beide leben für ihren Job. Im "Gehalts-Check" erzählen sie, wie viel sie verdienen und was nach Abzug von Miete, Essen und Ausgaben für ihre Leidenschaften wirklich übrig bleibt.
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Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
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