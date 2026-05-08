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Galileo

Hamburgs interaktive Drinks

ProSiebenFolge vom 08.05.2026
Hamburgs interaktive Drinks

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Galileo

Folge vom 08.05.2026: Hamburgs interaktive Drinks

35 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12

In der Bar "The Bohemian" wird jeder Drink zu einem interaktiven Erlebnis: Martin Dunkelmann schwingt für den "Michelangelo" den Pinsel oder verwandelt sich beim "Heisenberg"-Cocktail im Stil von "Breaking Bad" in einen Chemiker. Die Inhaber Patrick und Juri kreieren von der Popkultur inspirierte Geschichten im Glas, an denen die Gäste aktiv mitwirken. Von Döner-Drinks bis zu rauchenden Teekannen - hier wird nicht nur getrunken, hier tauchen die Gäste in fantastische Welten ein.

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