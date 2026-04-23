Unterwasser-Action & Höhen-DramaJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 20: Unterwasser-Action & Höhen-Drama
112 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Hoch hinaus und tief hinab: Beim spektakulären Unterwasser-Shooting mit Starfotograf Russell James müssen die Models in Paaren überzeugen. Im Anschluss folgt der atemberaubende Flying-Trapeze-Walk, bei dem die Kandidatinnen aus zehn Metern Höhe herabgelassen werden, um direkt danach ihren Runway-Walk zu meistern. Und: Wer sichert sich beim Red-Bull-Casting den begehrten Job? Thomas Hayo unterstützt Heidi Klum als Gastjuror.
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