Die letzten Castings und der Traum vom HalbfinaleJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 23: Die letzten Castings und der Traum vom Halbfinale
111 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12
In der Model Villa kämpfen die Kandidatinnen und Kandidaten beim Cover-Shooting um große Magazinmomente - die Männer für Esquire, die Frauen für InStyle Sport. Je eine Person sichert sich das Cover, weitere Models ergattern Strecken in den Magazinen. Beim anschließenden Kampagnen-Casting von Samsung überzeugen zwei Models den Kunden. Auf dem Runway wird es spannend beim Glatzen-Walk mit Manon Bannerman von KATSEYE und Model Calum Harper.
Weitere Folgen in Staffel 21
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