Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Rockers

Vogelfrei

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 10vom 14.01.2026
Vogelfrei

VogelfreiJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 10: Vogelfrei

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Immer wieder spielen Jonas, Mila, Jimmy und Charlie dieselben zwei Songs in dem geheimen Proberaum. Grund genug für Charlie zu glauben, dass die Geister der „Freebirds“ sie auf diese Art um Hilfe bitten wollen. Aber Hilfe wobei? Befinden sich etwa Hinweise darauf in den Songtexten? Gemeinsam beschließen sie, den nächsten Song aufzunehmen, um den Text genauer zu prüfen. In der Zwischenzeit wird Alex von Direktor Kent für den Stromausfall während der Soloaufführungen verantwortlich gemacht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Rockers
Studio 100 International
Ghost Rockers

Ghost Rockers

Alle 4 Staffeln und Folgen