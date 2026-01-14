Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 3vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Die neue Studentin Mila wird mit einem Polizeiwagen zur DAM gefahren und zieht damit viel Aufmerksamkeit auf sich. Sie entpuppt sich als großes Tanztalent. Lauren sieht in ihr eine Konkurrentin, zumal ihr Freund Brandon ein Auge auf sie geworfen zu haben scheint. Unterdes erhält Jonas die Chance, die Aufnahmeprüfung nachzuholen. Doch nur mit der Gitarre aus dem verbotenen Flügel der DAM kann er gut spielen. Also beschließt er zusammen mit Jimmy, in die Akademie einzubrechen und sie zu holen.

