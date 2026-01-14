Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 17vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Jonas, Mila, Charlie und Jimmy wissen nun, dass sie einen Mordfall aufklären müssen, der vor vierzig Jahren stattgefunden hat. Der Flugzeugabsturz der „Freebirds“ wurde absichtlich herbeigeführt. Und die Geister der Bandmitglieder versuchen ihnen über ihre Songs Hinweise über den Täter zu liefern. Als gäbe es nicht schon genug Probleme, ist Charlie eingeschnappt, weil Jimmy sie eine schlechte Schauspielerin genannt hat. Außerdem ist Mila vor einem entscheidenden Casting schrecklich aufgeregt.

Studio 100 Kids
