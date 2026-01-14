Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Rockers

Die Band

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 6vom 14.01.2026
Die Band

Die BandJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 6: Die Band

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Charlie, Mila und Jimmy sind fassungslos. Wie kann es sein, dass sie plötzlich Instrumente spielen können, die sie nie zuvor in der Hand hatten? Charlie ist sich sicher, dass das Werk von Geistern dahinterstecken muss. Vielleicht handelt es sich sogar um Geister der Musiker, die früher in dem verborgenen Proberaum geübt haben? Um mehr herauszufinden, beschließen die Freunde, noch einmal in den verbotenen Flügel zu gehen. Dabei müssten sie eigentlich für einen anstehenden Soloauftritt üben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Rockers
Studio 100 International
Ghost Rockers

Ghost Rockers

Alle 4 Staffeln und Folgen