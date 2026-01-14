Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Die Liebesstatue

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 20vom 14.01.2026
Die Liebesstatue

Folge 20: Die Liebesstatue

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Lauren droht Mila: Sie soll endlich die Finger von Brandon lassen! Jonas bekommt dies mit, ahnt aber nicht, dass ein Kuss zwischen Brandon und Mila der Auslöser für die Konfrontation war. Inzwischen versucht Jimmy, die Hinweise aus dem letzten Song zu entschlüsseln. Die Ghost Rockers gelangen zu einer Statue, die sie mit Hilfe eines Metalldetektors, den Alex besorgt hat, näher untersuchen wollen. Doch dann erscheint plötzlich die Polizei in der DAM-Akademie, um mit Mila zu sprechen.

