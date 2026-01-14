Ghost Rockers
Folge 15: Der Engel
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jonas und Mila treffen in einem Skatepark auf Trisha, eine Freundin von Mila aus ihrer Zeit vor der DAM-Akademie. Als Jonas Mila auf ihre Vergangenheit anspricht, will diese nicht darüber reden. Stattdessen übt sie mit Brandon einen Tanz für ein wichtiges Casting ein. Brandon gefällt es sichtlich, Jonas dadurch eifersüchtig zu machen. Als Jonas, Mila, Charlie und Jimmy mit Trishas Hilfe die oberen Schichten des mysteriösen Graffitis lösen, machen sie eine unglaubliche Entdeckung.
