Ghost Rockers - Staffel 1, Folge 15: Der Engel - vom 14.01.2026
Folge 15: Der Engel

13 Min. Ab 6

Jonas und Mila treffen in einem Skatepark auf Trisha, eine Freundin von Mila aus ihrer Zeit vor der DAM-Akademie. Als Jonas Mila auf ihre Vergangenheit anspricht, will diese nicht darüber reden. Stattdessen übt sie mit Brandon einen Tanz für ein wichtiges Casting ein. Brandon gefällt es sichtlich, Jonas dadurch eifersüchtig zu machen. Als Jonas, Mila, Charlie und Jimmy mit Trishas Hilfe die oberen Schichten des mysteriösen Graffitis lösen, machen sie eine unglaubliche Entdeckung.

