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Ghost Rockers

Party über Nacht

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 12vom 14.01.2026
Party über Nacht

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Ghost Rockers

Folge 12: Party über Nacht

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

In der Akademie eingeschlossen beschließen Jonas, Jimmy, Charlie und Mila, ihrem ursprünglichen Plan zu folgen und erst einmal einen weiteren Song zu spielen und ihn dabei aufzunehmen. Als sie sich anschließend den Text anhören, dämmert es allen, dass die verstorbenen Mitglieder der „Freebirds“ tatsächlich über die Songs zu ihnen sprechen. Da sie nicht aus dem Gebäude gelangen können, ohne den Alarm auszulösen, machen sie das Beste aus ihrer Situation und verbringen die Nacht in der DAM.

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