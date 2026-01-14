Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 18vom 14.01.2026
13 Min.
Ab 6

Während des Castings ist Mila ein Nervenbündel, doch dann springt ihr Brandon zur Seite, sodass sie ihren Auftritt nahezu perfekt beenden kann. Lauren glaubt nun nicht mehr daran, dass Brandon Mila nur deshalb nahe sein will, um Jonas eifersüchtig zu machen. Unterdes verschickt Direktor Kent Elternbriefe. Erfährt Jonas Mutter nun, dass sich ihr Sohn heimlich an der DAM-Akademie eingeschrieben hat? Alex will die Briefe rechtzeitig abfangen, um Jonas zu helfen.

