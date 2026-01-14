Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 7vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Im Proberaum finden Jonas, Mila, Charlie und Jimmy das Foto einer Band. Die Gesichter der Mitglieder sind nicht erkennbar, da sie sich mit dem Rücken zur Kamera aufgestellt haben. Doch Jonas entdeckt, dass einer der Männer genau die Gitarre auf dem Rücken trägt, mit der er selbst auf magische Weise spielen kann. Auf deren Rückseite befindet sich eingeritzt eine spezielle Notenfolge, die Jimmy entschlüsseln kann. Sie führt die Gruppe zu einem bereits vor langer Zeit geschlossenen Plattenladen.

