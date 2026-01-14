Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Verblassende Träume

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 21vom 14.01.2026
Verblassende Träume

Ghost Rockers

Folge 21: Verblassende Träume

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Mila erhält eine schlimme Nachricht von der Polizei und weiß nicht, wie sie damit umgehen soll. Als Jonas versucht, sie zu trösten, traut sie sich nicht, sich ihm gegenüber zu öffnen. Unterdes finden Jimmy, Alex und Charlie ein Kästchen unter der Statue im Park. Darin befinden sich verschiedene Gedichte, die an eine „Belle“ gerichtet sind. Gerade als die Ghost Rockers mutmaßen, wer sich dahinter verbergen könnte, erfahren sie durch Zufall die schockierende Identität der Person.

