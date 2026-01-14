Ghost Rockers
Folge 30: Ein Name für die Band
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Für Jonas, Alex, Charlie, Mila und Jimmy war das Herbstexamen ein großer Reinfall. Sie können nicht verstehen, wieso die Geister ihnen nicht geholfen haben. Ab jetzt können sie jederzeit von der Schule fliegen. Gerade für Alex, der bereits ein Jahr länger studiert als seine Freunde, stehen die Zeichen schlecht. Um zu beweisen, wie gut die Ghost Rockers spielen, beschließt er, einen ihrer Songs online zu stellen. Er ahnt nicht, wie sehr er sich und seine Freunde dadurch in Gefahr bringt.
