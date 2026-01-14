Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 32vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Lauren versucht sich mit Brandon zu versöhnen, zumal sein Vater sie gebeten hat, bei der anstehenden Pressekonferenz zur Veröffentlichung von Brandons erster Single mitzutanzen. Brandon hingegen gelingt es, Mila zu überreden, ihn zu der Veranstaltung zu begleiten. Doch dann wird sie von Jonas gefragt, ob sie nicht mit ihm ausgehen will. Und das ausgerechnet zur selben Zeit, in der auch Brandons Single-Präsentation stattfindet! Unterdes wird der Song der Ghost Rockers im Internet ein Hit.

Studio 100 International
